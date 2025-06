Der 28 Jahre alte Angreifer wurde in der DFB-Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel um Platz drei gegen Frankreich am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart etwa auf Teamkollege Leroy Sané und dessen Outfits angesprochen. Er dagegen sei zuletzt erst mit einem Müllbeutel und dann mit einer Plastiktüte im DFB-Quartier angekommen. War das etwa ein gezieltes Statement? "Gezielt war es auf jeden Fall nicht", antwortete Undav.