Fußball-Nationalmannschaft Was nun, Herr Nagelsmann? - Das Leben als (Ex-)Bundestrainer

Flick erfüllte sich den Barcelona-Traum

Apropos FC Barcelona. Das war die nächste Station von Hansi Flick nach dessen Scheitern als Bundestrainer. So prominent kam kaum ein anderer Ex-Coach nach dem DFB-Job unter. Okay, Franz Beckenbauer sprang als Helfer in der Not nochmal beim FC Bayern ein, aber der Kaiser war eh eine andere Liga. Auch Jürgen Klinsmann wurde noch nach München geholt - doch da war Nagelsmann ja schon. Besser lief es für Klinsmann als Trainer des US-Teams.