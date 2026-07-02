Fußball-Nationalmannschaft Was für Klopp als Bundestrainer spricht und was dagegen

Die große Personalie Klopp könnte übergroße Erwartungen wecken. Der "Messias" ist da - und das Nationalteam ist automatisch wieder groß und ein Titelanwärter. "Wir waren Fußball-Deutschland", sagte Klopp selbst zum Status quo. Er beschönigte diesen nicht als TV-Experte: "Im Fußball kann jeder jeden schlagen, fast jeder fast jeden - und uns viele, wenn wir nicht funktionieren."

Klopp ist seit Jahren Werbebotschafter für Adidas. Und nun löst ausgerechnet Nike 2027 den jahrzehntelangen DFB-Partner als Ausrüster ab - für sehr, sehr viel Geld. Und dann wirbt ausgerechnet der Cheftrainer für den größten Konkurrenten des US-Giganten auf dem Sportartikelmarkt?

Klopps Akku war nach eigener Aussage leer, als er vor zwei Jahren den Stress-Job beim FC Liverpool in der Premier League niederlegte. Ist er wieder gefüllt?

Vereinstrainer ist zudem etwas anderes als Nationaltrainer. Die Umstellung fiel auch Nagelsmann schwer. Ein Bundestrainer kann nicht täglich mit dem Team an Automatismen arbeiten. Ein Nationalteam muss anders geführt und trainiert werden. Für seinen automatisierten Pressing-Fußball könnte Klopp zudem nicht wie im Verein die passenden Spieler zusammenkaufen. Er kann nur deutsche Kicker nominieren.

Die allgegenwärtigen Experten werden auch ihn nicht schonen. Zumal Klopp gerne mal flapsig formuliert. Bei der WM sagte er selbst als TV-Experte: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch." Dafür wurde er von anderen Experten heftig gerügt, etwa von Stefan Effenberg und Lothar Matthäus. Auch bei Völler und insgesamt im DFB, seinem möglichen neuen Arbeitgeber, kam das überhaupt nicht gut an.