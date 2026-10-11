Der kopfballstarke Mittelstürmer hatte sich nach dem Unentschieden in Dortmund - auf eine mögliche DFB-Rückkehr angesprochen - aber noch bedeckt gehalten. "Ich möchte nicht so gerne darüber reden", sagte Füllkrug nach der Partie, wollte aber auch nichts ausschließen. "Wenn mein Land mich braucht, dann bin ich für mein Land da - immer. Auch wenn ich 43 bin und dann noch einer in der Box stehen soll. Dann komme ich auch, aber ich bettle nicht drum."