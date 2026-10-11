München - DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Stürmer Niclas Füllkrug Hoffnungen auf eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft gemacht. "Warum nicht?", antworte der 66-Jährige im "Doppelpass" bei Sport1 auf eine mögliche Füllkrug-Nominierung angesprochen. "Wenn so die Quote weitergeht, und das haben wir ja schon erlebt mit ihm, auch bei der Europameisterschaft, wenn du einen Stürmer hast, den du noch mal reinschmeißen kannst, der so eine Kopfballqualität hat, das ist immer noch enorm wichtig."