Winston-Salem - DFB-Sportdirektor Rudi Völler richtet den Fokus zum Start in die K.o.-Phase alleine auf den nächsten Gegner Paraguay. "Jetzt geht die WM richtig los! Und der Glaube ist da, dass wir alles rausholen, dass wir absolut ans Limit gehen, ein richtig gutes Spiel machen und natürlich in die nächste Runde einziehen", sagte der 66-Jährige zum Sechzehntelfinale der Fußball-Nationalmannschaft am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough: "Das ist ein K.o.-Spiel: Runde weiter oder nach Hause fahren."