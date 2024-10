Nagelsmann: "Ich kann mir alles vorstellen"

Nagelsmann reagierte wenige Stunden später in der Pressekonferenz zum Nations-League-Spiel gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München auf Völlers Aussagen. "Es ist schöner, als wenn er sagt, hoffentlich bin ich bald vom Hof. Ich fühle mich auch wohl in dem Job. Ich kann mir alles vorstellen, trotzdem ist es noch weithin." Jetzt liege der Fokus erstmal auf der Nations League, danach der WM-Qualifikation und dann der WM - "und dann gucken wir weiter".