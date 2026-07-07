Frankfurt/Main - Rudi Völler bleibt bis zur EM 2028 Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes und will in einem Team mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp zum Wiederaufbau der Nationalmannschaft beitragen. Das sagte der 66-Jährige nach Gesprächen mit Klopp und der Verbandsspitze in einer Medienrunde mit "Bild", "Frankfurter Rundschau", der "Funke Mediengruppe", "Kicker" und "Süddeutscher Zeitung".