Als ideale Bühne bietet sich das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande am 14. Oktober in der 75 000 Zuschauer fassenden Münchner Allianz Arena an, gerade mit Blick auf die Bayern-Profis Neuer und Müller sowie den Ex-Münchner Toni Kroos. Die Pläne des DFB gehen in diese Richtung. Am 16. November spielt die Nationalelf außerdem noch in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina.