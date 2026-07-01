Fußball-Nationalmannschaft Viele Scheinriesen und zu wenig Qualitäts-Kicker

Gelingt Marc-André ter Stegen (34) nach einem Wechsel vom FC Barcelona noch einmal ein großes Torwart-Comeback? Der in Amerika verletzt fehlende Bayern-Angreifer Serge Gnabry (30) könnte auch nochmal hilfreich sein.

Youngster-Power mit Karl und El Mala

Aber Leroy Sané? Neben Teenie-Star Karl (18) gibt es im Kölner Said El Mala (19) einen weiteren spannenden Offensiv-Youngster. Der für die WM nachnominierte Leipziger Assan Ouedraogo (20) bringt auch große Zukunfts-Perspektiven mit.

"Wenn man dreimal in der WM so kläglich ausscheidet, muss man einiges hinterfragen", sagte Rüdiger. Viele Spieler sind freilich in einem Alter, in dem sich von einem Trainer noch einiges herauskitzeln lässt. Angefangen bei Nico Schlotterbeck (26), wenn er seine schwere Fußverletzung überwindet.

Oder sein Dortmunder Vereinskollege Felix Nmecha (25). Ebenso die in England in der besten Liga der Welt spielenden Stürmer Kai Havertz (27) und Nick Woltemade (24). Auch der Mainzer Nadiem Amiri hat in den wenigen Momenten, die er bei der WM bekam, geliefert. Der 29-Jährige vermisste vor allem die Mentalität, die Paraguay im Übermaß zeigte: "Die lassen einfach mehr auf dem Platz."