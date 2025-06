Die Situation im Verein ändere sich für ihn grundsätzlich nicht. "Wir hatten auch in den Jahren zuvor immer tolle Torhüter. Auf jeder Position in Barcelona gibt es Konkurrenzkampf. Ich freue mich extrem auf die neue Saison, weil wir eine tolle Mannschaft haben, die jung, dynamisch und hungrig ist", äußerte ter Stegen am Sonntag im Quartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach.