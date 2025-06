Stuttgart - Nach dem Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich geht die Saison für zahlreiche Fußball-Nationalspieler noch in eine strapaziöse Verlängerung. Die erste Club-WM im neuen XXL-Format steht für bis zu elf Akteure mit dem FC Bayern München oder Borussia Dortmund vom 15. Juni bis maximal 13. Juli in den USA auf dem Programm.