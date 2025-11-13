Fußball-Nationalmannschaft Unterstützung für Wirtz von England-Kollegen

Wolfsburg - Florian Wirtz hat angesichts der anhaltenden Kritik an seinen Leistungen beim FC Liverpool Unterstützung von den England-Kollegen bei der Nationalmannschaft erhalten. "Auf dem Papier sieht man vielleicht nicht die Tore, aber wenn man meine Spiele mit seinen vergleicht, ist er deutlich mehr im Spiel. Ich stehe wahrscheinlich drei- oder viermal richtig, bekomme den Ball und schieße ihn rein – er hingegen ist sehr aktiv im Spiel, hat viele Ballkontakte und gute Aktionen", sagte Angreifer Nick Woltemade bei RTL/n-tv/sport.de.