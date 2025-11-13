Fußball-Nationalmannschaft Über Luxemburg zur WM - Nagelsmann vor Bestmarke

WM-Qualifikation

Für die DFB-Auswahl ist es die 109. Partie in einer WM-Qualifikation. Die Bilanz ist mit 86 Siegen, 18 Unentschieden und nur vier Niederlagen weiterhin beeindruckend. Das 0:2 zum Auftakt der laufenden Runde in der Slowakei im September war die erste Auswärtsniederlage überhaupt seit 1934. Das erste Qualifikationsspiel der DFB-Elf fand damals übrigens in Luxemburg statt, Deutschland siegte 9:1 und qualifizierte sich für die WM im gleichen Jahr.