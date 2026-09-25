Das verheißungsvolle Debüt in Amsterdam soll aber nur der Anfang gewesen sein. "Jetzt geht es erst richtig los, da gibt es kein Ausruhen, jetzt muss noch mehr gearbeitet werden", kündigte Treu an. Nach seinem Premieren-Einsatz im Nationaltrikot, das daheim einen Ehrenplatz bekommen soll, seien zahlreiche Nachrichten auf seinem Handy aufgeploppt. Dem Lesen und Beantworten wollte er sich nachts im Teamhotel widmen. "Nach einem Abendspiel fällt es mir immer schwer, zu schlafen."