Amsterdam - Philipp Treu stand mit leuchtenden Augen in der Arena von Amsterdam und war in seiner Freude über das gelungene Länderspiel-Debüt vor allem einer Person enorm dankbar: Jürgen Klopp. Jahrelang hatte es in Deutschland geheißen, es gebe keine herausragenden Rechtsverteidiger für die Nationalmannschaft. Bis der Bundestrainer bei seinem Länderspiel-Debüt gegen die Niederlande den 25 Jahre alten Freiburger als Lösung präsentierte - und danach prompt die "außergewöhnliche" Leistung seines Schützlings lobte.