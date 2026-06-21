Dass Neuer bei seinem 21. WM-Einsatz, der ihn vor dem Franzosen Hugo Lloris zum alleinigen Rekordtorhüter machte, wieder nicht zu null spielte, wurmte ihn. Dass sich wieder nach einer Trinkpause das Spiel-Momentum veränderte, dürfte für Diskussionsstoff sorgen. Als hätten es die deutschen Fans geahnt: Beim Start der Trinkpause gab es Buh-Rufe und Pfiffe.

Schiedsrichter-Entscheidung erzürnt Nagelsmann

Angetrieben vom sehr energischen Bayern-Regisseur Jamal Musiala brauchte die DFB-Elf einige Zeit, um sich nach dem Wirkungstreffer wieder zu straffen. Musiala leitete den nächsten deutschen Treffer durch Havertz ein. Doch wegen eines vorangegangenen Fouls von Musiala am früheren Leverkusener Odilon Kossounou zählte auch dieses Tor nicht.

Als dann nach einem Einsteigen gegen Musiala der Pfiff des Referees aus Paraguay ausblieb, wütete Nagelsmann an der Seitenlinie. Der 38-Jährige war offensichtlich erbost ob der Entscheidungen von Benitez. Aber auch der Auftritt seiner eigenen Mannschaft konnte ihn lange nicht zufrieden stimmen. Der Einsatz stimmte schon vor der großen Schlussphase - auch bei Sané, an dem Nagelsmann trotz viel Kritik festgehalten hatte. Am Ende jubelte Nagelsmann mit erhobener Faust, auch Sané konnte nach dem Sieg lachen.

Nagelsmann mit Dreifachwechsel

Nach einer Stunde hatte Nagelsmann mit einem Dreifachwechsel den erfolgreichen und entscheidenden Impuls gesetzt. Undav sowie überraschenderweise auch Jamie Leweling und Amiri kamen für Pavlovic, Musiala und Sané. Gegen die in der gesamten WM-Qualifikation und beim 1:0 zum Auftakt gegen Ecuador ohne Gegentreffer gebliebenen Westafrikaner verfehlte ein Kopfball von Havertz nach einem Fofana-Fehlgriff nur knapp das Tor (64.).

Dann endlich konnte Nagelsmann jubelnd die Faust ballen, als eine Co-Produktion seiner Joker für den umjubelten Ausgleich sorgte. Amiris Flanke verwandelte Undav eiskalt zum 1:1 - und erzielte in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer. "Deniz ist ein absoluter Killer vor dem Tor. Er braucht nicht viele Chancen", sagte Amiri bei MagentaTV.

Der Stuttgarter baute seine Topquote als Super-Joker auf neun Tore in elf Länderspielen aus. Der 29-Jährige bewarb sich damit um die Beförderung in die Startelf gegen Ecuador. "Das ist absolut im Bereich des Möglichen", sagte Nagelsmann.