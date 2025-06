Am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) wird Ex-Nationalspieler Wagner ein letztes Mal als Assistent, als wichtigster Zuarbeiter und als enger Vertrauter an der Seite des ebenfalls 37 Jahre alten Nagelsmann sitzen. Es wird ihr 23. und letztes Länderspiel als Chef und Chefchen sein. Denn es drängt den ehrgeizigen Wagner früher als geplant aus der zweiten in die erste Reihe. Wagner wird neuer Chefcoach des FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga.