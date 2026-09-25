"Mundo deportivo": "Van Bommels Sohn und Gakpo verhindern Xavis Niederlage gegen Klopp. Die Niederlande, die nun vom ehemaligen Mittelfeldspieler und Trainer des FC Barcelona betreut werden, spielten gut gegen Deutschland, angeführt vom ehemaligen Trainer des FC Liverpool, in dessen Team ter Stegen besonders glänzte."

"As": "Hauptgewinn für Xavi. Ein später Treffer von Gakpo rettet dem spanischen Trainer bei seinem Debüt auf der niederländischen Bank einen Punkt. Ter Stegen verhinderte bei Klopps Debüt eine Blamage."

Italien

"Corriere dello Sport": "Klopp: Umarmungen und starke Emotionen bei seinem Debüt als deutscher Nationaltrainer. Das Spiel endet mit einem 1:1-Unentschieden gegen die Niederlande, wobei Xavi ebenfalls sein Debüt gibt."

"La Repubblica": "Alle Augen auf Jürgen Klopp. Kurz gesagt: Es lässt sich nicht leugnen, dass alle Augen auf Klopp gerichtet waren. Deutschland hat ein gutes Spiel gezeigt (aggressiv in der ersten Halbzeit, kraftvoll in der zweiten), aber das ist noch kein endgültiges Urteil."