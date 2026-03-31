Fußball-Nationalmannschaft Spaßvogel Undav will Bayern-Teenager Karl "lockerer" machen

Ähnlichkeit mit Ribéry

Undav (29) lobte Karl für die sportlichen Leistungen beim DFB-Debüt. Der Münchner erinnere ihn an den Franzosen Franck Ribéry. "Er ist ein brutaler Spieler, macht das sehr gut. Er hat so eine Abgezocktheit schon in dem Alter, ist frech beim Spielen, also jetzt im Training, nicht draußen. Er bringt eine gute Frische mit, hat genug Demut - und wie gesagt, er ist ein feiner Kerl", sagte der Stuttgarter.