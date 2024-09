Groß will Kroos nicht kopieren, sondern als eigenes Original das Team lenken. "Ich glaube schon an meine Stärken, auch wenn ich keine großen Töne spucke", sagte der 33-Jährige nach seinem erst neunten Länderspiel. Es war mit Abstand sein bestes und prägendstes.

Der Zauber von "Wusiala"

Im EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München waren es Florian Wirtz (21) und Jamal Musiala (21), die mit ihren Toren das 5:1-Torfest gegen Schottland einleiteten. Und nun, beim fulminanten Start in die Nations League, war es wieder das Zauberduo "Wusiala", das die Fans mitriss. Wieder trafen beide. Wieder kombinierten die 21-Jährigen nach Herzenslust auf dem Rasen. "Es macht immer Spaß, mit Flo rumzuzocken", sagte Musiala. "Der Fleiß, den sie haben, ist das Entscheidende", sagte Nagelsmann über die "netten, normalen Typen".

Und schon wieder: Völlig losgelöste Fans

Es ist gar nicht lange her, da wurde in Deutschland von einer tiefen Entfremdung zwischen den Fans und ihrer Nationalmannschaft gesprochen. Und jetzt? Zum Jingle "völlig losgelöst" wird nach Toren gejubelt und nach den Spielen gemeinsam im Stadion gefeiert. Die Heim-EM war natürlich ein Ausnahmezustand. Aber mit Auftritten wie gegen den EM-Gruppengegner Ungarn kann die Hochstimmung auch in den Länderspiel-Alltag übertragen werden. "Die Stimmung war schon Wahnsinn. Ich habe schon das Gefühl, dass die Nationalhymne wieder ein bisschen lauter gesungen wird. Ich singe immer laut", sagte Torschütze Niclas Füllkrug.