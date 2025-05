Rüdiger nun "in der Chancephase"

Der 32-Jährige ist einer der Vize-Kapitäne hinter Spielführer Joshua Kimmich. "Irgendwann müssen wir die Entschuldigung auch akzeptieren. In der Chancephase befindet er sich jetzt. Das ist für mich auch erledigt. Ich freue mich auf besseres Verhalten in Zukunft", adressierte Nagelsmann an seinen Abwehrchef.