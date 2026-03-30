Fans fordern und feiern Lokalheld Undav

Schon Mitte der ersten Hälfte hallten "Deniz-Undav"-Rufe durchs Stadion. Das Stuttgarter Publikum forderte seinen Lokalhelden. Der grinste verschmitzt auf der Ersatzbank und winkte seinen Fans zu. Nagelsmann wechselte den VfB-Stürmer nach dem Seitenwechsel zusammen mit Lennart Karl und Antonio Rüdiger ein. Undav trat dann auch ganz spät als Torschütze in Erscheinung.

Bayern-Youngster Karl verzückte davor mit einigen Dribblings. Die vielen Wechsel taten dem deutschen Spielfluss nicht gut. Aber das hatte Nagelsmann einkalkuliert.