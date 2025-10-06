Wie geht Nagelsmann mit Florian Wirtz um?

Ganz anders als Woltemade geht es Wirtz in England. Der Rekordtransfer zum FC Liverpool ging bislang nicht auf. Kein Tor, nur ein Assist. Ätzende Kritik von englischen Ex-Profis wie Wayne Rooney oder Jamie Carragher. Und jetzt auch kein Platz mehr in Liverpools Startelf. Der 22-Jährige ist bei den Reds nach den ersten Wochen beinahe ein Fremdkörper, weit weg von seinem Potenzial.

Immerhin: Beim 3:1 gegen Nordirland erzielte Wirtz zuletzt ein schönes Freistoßtor. Weil die Rückkehr von Jamal Musiala und Kai Havertz nicht absehbar ist, wird Wirtz im DFB-Trikot unbedingt gebraucht. Nagelsmann muss seinen offensiven Schlüsselspieler aufrichten. Vielleicht kommt für Wirtz das Fußball-Leichtgewicht Luxemburg als Aufbaugegner genau richtig.

Welche Probleme müssen noch gelöst werden?

Für die Position des linken Schienenspielers hat Nagelsmann in Nathaniel Brown (22) den nächsten jungen Frankfurter Debütanten nominiert. Rechts war der Versuch mit Browns Vereinskollege Nnamdi Collins bei der Niederlage gegen die Slowakei schiefgegangen. Collins bekam keine zweite DFB-Einladung.

Die rechte Seite bleibt in doppelter Hinsicht die offene Flanke. Als nächster Kandidat darf sich Ridle Baku anbieten. Der Leipziger spielte vor fast vier Jahren noch unter Hansi Flick als Bundestrainer letztmals für Deutschland.