Chicago - Julian Nagelsmann muss wenige Tage vor dem WM-Start einen Personalschock verkraften. Lennart Karl, der 18 Jahre alte, unbekümmert-freche Jungstar des FC Bayern München, fällt für das Fußball-Turnier in Amerika aus. Karl zog sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testmatch an diesem Samstag (20.30 Uhr/RTL) in Chicago gegen Mitgastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken, vorderen Oberschenkel zu, wie der DFB nach einer Untersuchung des Offensivspielers in einem Krankenhaus mitteilte.