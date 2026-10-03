Fußball-Nationalmannschaft Schnelles Wiedersehen mit den Griechen - Wirtz Kapitän?

Nations League: Die Griechen führen die Gruppe 2 nach drei von sechs Spieltagen mit sieben Punkten vor den Niederlanden (5), Deutschland (4) und Serbien (0) an. Ein Erfolg der DFB-Auswahl ist wichtig, um aussichtsreich im Rennen um einen der beiden Viertelfinalplätze zu bleiben. Vor der 30. Partie stehen neun Siege, 13 Remis und sieben Niederlagen in der deutschen Nations-League-Bilanz.