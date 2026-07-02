Fußball-Nationalmannschaft Schnelle Fakten? So ist der Stand bei Nagelsmann und Klopp

Gemeinsam mit Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig? Oder gemeinsam mit dem Führungsduo und Nagelsmann? 2022 nach dem WM-Debakel in Katar nannte Neuendorf in seinem Live-Statement am Flughafen in Doha Hansi Flick namentlich als Teilnehmer der Aufarbeitungsrunde. Diesmal fiel der Name Nagelsmann in der Passage nicht.

Der Bundestrainer hatte vorsorglich versichert, dass er bereit sei für einen Austausch guter Gründe. "Die Argumente liefere ich den Bossen. Jeder weiß, wie ich als Trainer ticke", sagte er in dem für ihn nach Niederlagen so typischen Duktus, den ihm die Kritiker als dünnhäutig und schnell beleidigt auslegen.

Geld als Faktor

Kommt es überhaupt noch zu diesem Austausch? Angeblich geht es im Trennungspoker nur noch um eine dann sicherlich siebenstellige Gehaltsentschädigung bei noch zwei Jahren Vertragslaufzeit.

Wie unfair ist da der Vergleich mit Klopp, der als TV-Sunnyboy Fan-Herzen gewinnt. Ohne Verantwortung, aber mit sehr viel verbaler Finesse und hohem Fußball-Sachverstand. Aus seinem Umfeld klingt lärmendes Schweigen. Wie ein Signal, dass schon die notwendigen Drähte gelegt werden. Eine berechtigte Frage ist auch, welche Rolle diesmal Hans-Joachim Watzke spielt, der mächtige Chef der Deutschen Fußball Liga und DFB-Vizepräsident. Er ist aus Dortmunder Tagen mit Klopp bestens vertraut.

Drähte legen muss auch Neuendorf. Der DFB ist unverändert ein schwieriges Konstrukt, in dem Hierarchien eingehalten werden müssen und das föderale System auch Funktionären aus den Regionen ein Mitspracherecht einräumt.

Schon hört man aus Landesverbänden, dass man doch bitteschön zumindest nach einer Meinung gefragt werden möchte, wie der deutsche Fußball jetzt zu retten ist. Der Klopp-Deal könnte sehr teuer werden. Und nicht jeder mag die Alphatier-Art des 59-Jährigen, der ja auch noch bei Red Bull als Global Head of Soccer losgeeist werden muss.

Berlins Verbandschef Bernd Schultz sagte: "Ich wünsche mir, dass eine breite Diskussion geführt wird." Es könne nicht nur um die Nationalmannschaft gehen. Die Stars der Zukunft werden in der Fläche entwickelt. Auch da liegt viel im Argen. Auch Völler müsse sich erklären, meinte Schultz.

Völlers ungeklärter Weg

Der Sportdirektor, der im Gegensatz zu Nagelsmann hohe Sympathiewerte konserviert, könnte - wenn Klopp kommt - überflüssig sein. Andererseits hat der ewige Rudi noch einen Vertrag bis zur EM 2028. Ausdrücklich wurde er vor gut drei Jahren auch inthronisiert, damit man einen Notnagel hat, sollte kein Bundestrainer zur Verfügung stehen.