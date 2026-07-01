Bitter auch für Nagelsmann

Schlotterbeck hatte sich den Bänderriss im linken Knöchel in der WM-Partie gegen die Elfenbeinküste (2:1) zugezogen. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann war der Ausfall sehr bitter, weil der Dortmunder der einzige Linksfuß im Aufgebot in der Innenverteidigung und für den Spielaufbau sehr wichtig war. Im Vorjahr war Schlotterbeck wegen einer Meniskusverletzung bereits mehrere Monate ausgefallen.



"Es fühlt sich an, als wäre in den letzten Tagen alles zusammengebrochen, wofür ich so lange gearbeitet habe. Dass wir so aus diesem Turnier gehen, tut unfassbar weh. Und ich werde nicht so tun, als wäre jetzt plötzlich wieder alles normal", schrieb Schlotterbeck. "Am meisten macht es mich fertig, dass ich der Mannschaft wegen meiner Verletzung nicht so helfen konnte, wie ich es mir vorgenommen hatte", fügte er an.