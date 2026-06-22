Fußball-Nationalmannschaft Schlotterbeck bleibt trotz WM-Aus in den USA - vorerst

Winston-Salem - Trotz seiner schwerwiegenden Verletzung wird Nico Schlotterbeck vorerst bei der Nationalmannschaft in den USA bleiben. "Es ist ein schönes Zeichen, dass er zunächst hier im Mannschaftskreis bleibt, denn er hat auch neben dem Platz Einfluss", sagte Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann laut einer DFB-Mitteilung. Der Verband bestätigte zugleich, dass sich der 26 Jahre alte Innenverteidiger beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen hat und mehrere Monate ausfallen wird.