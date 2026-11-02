Fußball-Nationalmannschaft Runter vom XXL-Prinzip - Klopp muss Kader schrumpfen

Worum geht es sportlich in den beiden Spielen?

Der Auftakt in die Nations League war holprig: Das DFB-Team holte nur einen Sieg gegen Schlusslicht Serbien und einen respektablen Punkt in den Niederlanden, kassierte aber eben auch das 0:1 gegen Griechenland und eine Nullnummer im Rückspiel. Für das Erreichen des Viertelfinales im UEFA-Wettbewerb reichen möglicherweise nicht einmal zwei Siege. Es muss im Wettstreit mit Griechen und Oranje um einen der beiden Plätze für die K.-o.-Runde kräftig gerechnet werden.