Im schlechtesten Fall droht die Relegation oder sogar der direkte Abstieg in die B-Liga. Tabellenplatz vier muss zudem unbedingt vermieden werden, denn sonst wäre die DFB-Elf bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen nicht einmal im Topf der zwölf Top-Teams.

Das sind die sportlichen Aufgaben für Klopp. Die personellen sind noch vielschichtiger. Im Angriff ist Kai Havertz (27) gesetzt. Zuletzt waren Nick Woltemade (24) und die Frankfurter Younes Ebnoutalib (23) und Jonathan Burkardt (26) die Perspektivspieler. Allerdings blieben alle ohne Torerfolg.

Aus der U21 drängen Paris Brunner (20) oder Nicolo Tresoldi (22) nach, der sich aber noch entscheiden muss, ob er für Deutschland oder Italien spielen will. Zwei, maximal drei Plätze hat Klopp ganz vorne zu vergeben.

Undav sieht keine Chance

Angesichts dieser Fakten hat einer für das Länderspieljahr 2026 schon kapituliert. Deniz Undav, im Sommer noch einer der wenigen WM-Lieblinge, rechnet selbst "gar nicht" mit einem positiven Klopp-Anruf. "Was soll ich sagen? Ohne Tore schwer dabei zu sein, oder?", sagte der Stuttgarter.

Mit und ohne Tore passt Undav nicht in Klopps System mit schnellen Außenstürmern, das die Chancen von Karim Adeyemi und Derry Scherhant in die Höhe treibt. Wie Scherhant ist auch sein Freiburger Kollege Philipp Treu als rechter Außenverteidiger ein Klopp-Gewinner. Doch Treu fehlte zuletzt wegen einer Knöchelblessur. Wird er richtig fit für den Länderspiel-Turn?

Da Stuttgarts Josha Vagnoman mit einer Oberschenkelverletzung definitiv fehlt, könnte sich am rechten Rand der Abwehrkette schon wieder ein Problemfeld auftun. Dem Reflex, Joshua Kimmich zurückzuversetzen, dürfte Klopp wohl widerstehen. Der Wirbel um seinen Kapitän war - auch verursacht durch seine interpretationswürdigen Aussagen - groß genug.

Kimmich-Debatte beenden

Klopp verbat sich nach dem plötzlichen Tod von Kimmichs Vater verständlicherweise jede weitere inhaltliche Diskussion. Er stellte ohnehin klar, dass der Bayern-Profi "in unserem Team immer einen Platz haben wird." Wo der ist und wer neben dem 31-Jährigen spielen wird, ob Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof oder Felix Nmecha, das wird sich nun zeigen müssen.

Spannend bleibt auch die Torwart-Frage. Entscheidet sich Klopp für eine Nummer eins oder wird ein Zweikampf ausgerufen? Routinier Marc-André ter Stegen oder Bayern-Hoffnung Jonas Urbig? Der Bundestrainer muss die Richtung vorgeben.