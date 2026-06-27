Winston-Salem - Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig vom Deutschen Fußball-Bund hat über den Druck vor dem anstehenden Sechzehntelfinale bei der WM gegen Paraguay gesprochen. "Wir wissen, dass wir nun das Messer am Hals haben in den K.o.-Spielen. Das hatten wir schon einmal gegen die Slowakei. Auch da war der Druck groß. Wir werden am Montag das Slowakei-Gesicht sehen und nicht das Ecuador-Gesicht", sagte der 63-Jährige bei MagentaTV vor der Partie der DFB-Elf am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV).