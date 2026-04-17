Problem 2: Der Wechselkurs

Der DFB muss den Finanzmarkt genau im Blick haben, denn die diversen Kriege und Krisen in der Welt sorgen auch für wirtschaftliche Turbulenzen. "Die Prämien werden in Dollar bezahlt und die Antrittsgelder. Ja, aber Sie sehen, was los ist auf dem Markt. Wir sehen die Schwankungsbreite auch des Dollar. Auch das ist kein guter Garant für eine seriöse Planung und eine Berechenbarkeit", monierte Rettig.