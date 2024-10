Fußball-Nationalmannschaft Pflichtsieg dank Undav: DFB-Auswahl gewinnt in Zenica

Zenica - Julian Nagelsmann eilte auf den Rasen und beglückwünschte seine stark veränderte Elf mit drei Debütanten zum Pflichtsieg. Die deutsche Nationalmannschaft bleibt dank Deniz Undav und einer über weite Strecken reifen Leistung trotz etlicher Ausfälle in der Nations League als Tabellenführer auf Viertelfinalkurs. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ sich beim 2:1 (2:0) in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina von den lautstarken Heimfans kaum beirren und reist gestärkt zum Klassiker am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen Erzrivale Holland.