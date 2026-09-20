"Ich habe noch Spaß am Fußballspielen hier im Verein. Aber ich glaube, in Deutschland ist ein Umbruch, und das ist auch gut so. Und ich werde ihnen die Daumen drücken", sagte Groß. Mit Brighton liegt er nach fünf Spieltagen in der Spitzengruppe. Gegen Arsenal erzielte der frühere Bundesliga-Profi der TSG Hoffenheim und von Borussia Dortmund ein Tor.