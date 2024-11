Kimmich erkennt sich in seinen Kindern jedenfalls selbst. "Wenn mein Sohn beim Fußball auf dem Boden sitzt und weint, denke ich: Hey, nimm’s nicht so schwer, steh einfach wieder auf, weiter geht’s. Und zugleich fühle ich mich an früher erinnert. Ich war genauso, dieser Ehrgeiz, dieses Nicht-verlieren-Können. Bloß, dass das bei mir mit der Kindheit nicht aufgehört hat, sondern viele Jahre so weiterging", sagte er.