Foxborough - Die erste deutsche Niederlage der WM-Geschichte im Elfmeterschießen warf auch lange nach dem Aus gegen Paraguay noch so einige heiß debattierte Fragen auf. Warum verschoss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei drei ihrer sechs Versuchen vom Punkt, warum stand Bayern-Verteidiger Jonathan Tah zum ersten Mal in seiner Profikarriere bei einem Elfmeter - und dann noch bei einem so entscheidenden - in der Verantwortung. Wie Nick Woltemade und Kai Havertz scheiterte Tah bei seinem Versuch.