Und Goretzka?

Interpretationsspielraum ließ eine Szene bei der weiteren Reihenfolge nach den ersten fünf Schützen. Als der Mainzer Nadiem Amiri vor dem deutschen Ausgleich zum 3:3 im Elfmeterschießen den Ball küsste und zum Punkt schritt, teilte Joshua Kimmich die weiteren Schützen ein. "Nene, acht?", schlug Kimmich mit Blick auf Nathaniel Brown (23) vor. Er fragte aber auch noch bei Leon Goretzka nach. "Oder Leon, du?", so Kimmich. Aber der langjährige Mitspieler reagierte zunächst zögerlich - worauf ihn der Kapitän als Nummer "neun" einteilte. Waldemar Anton hätte nach dieser Einteilung als Zehnter geschossen.