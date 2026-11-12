Fußball-Nationalmannschaft Nur Kinder im Belgrader Stadion - Als Klose Gelb-Rot sah

Nations League: Die DFB-Auswahl benötigt den zehnten Sieg im 31. Nations-League-Spiel, um weiter auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen zu können. In der Tabelle der Gruppe 2 der A-Liga belegt Deutschland nach vier von sechs Vorrundenpartien mit fünf Punkten Platz drei hinter den Niederlanden und Griechenland (je 8). Die Serben liegen punktlos auf dem letzten Platz. Der Tabellenerste und -zweite ziehen ins Viertelfinale ein.