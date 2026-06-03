Hoeneß-Kritik im Praxistest

Die von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß geäußerte Kritik, Nagelsmann habe kein WM-Team eingespielt, wird plötzlich durch ein halbes Dutzend Startelf-Kandidaten nachträglich belegt. Was macht das mit den Spielern, die das Ticket zur Endrunde auch für Nagelsmann lösten? Oliver Baumann, der trotz aller Nummer-eins-Beteuerungen für Neuer weichen muss. Auch Leon Goretzka oder Top-Torschütze Nick Woltemade sind die Namen derer, die plötzlich nicht mehr als Stammkräfte gefragt wären.

Droht da eine Unzufriedenheit im Team, die Nagelsmann mit seiner Philosophie der klaren Rollen eigentlich verhindern wollte? Angesprochen auf diese Personalstrategie wirkte der Bundestrainer zuletzt ein wenig gereizt.

"Ja, diese Rollenspiele haben einen ganz großen Teil der Berichterstattung der letzten Wochen und Monate eingenommen", sagte der Bundestrainer. Letztlich hätten sie aber immer nur den aktuellen Ist-Zustand beschrieben - Änderungen vorbehalten. Die Tage in Chicago weisen den WM-Weg.