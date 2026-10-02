Kramer: "Werde dich wirklich vermissen"

Nach dem Ärger von damals hatte Mertesacker nach eigenen Angaben dem ZDF nie wieder ein Interview geben wollen. Das ist längst vergessen. Seit September 2020 trat der 42-Jährige als Experte im Zweiten auf. "Es ist sehr emotional, sechs Jahre jetzt abzuschließen. Es war immer was Besonderes mit euch, nicht nur vor der, auch hinter der Kamera", sagte Mertesacker im Gespräch mit Moderator Jochen Breyer und seinem Co-Experten Christoph Kramer.