Nmecha auf Khediras Spuren

Ist Nmecha ein neuer Sami Khedira? Der Vergleich drängt sich auf und könnte von WM-Spiel zu WM-Spiel mehr Kontur erhalten. Nach einer Knieverletzung im März war Nmechas WM-Debüt in Gefahr. Beim späteren Weltmeister Khedira drohte das nach einem Kreuz- und Innenbandriss im März 2010 ebenfalls.

Khedira wurde aber - wie nun Nmecha - rechtzeitig fit und ersetzte als WM-Greenhorn bei der WM in Südafrika den verletzten Kapitän Michael Ballack im Mittelfeld. Im Anschluss wechselte der Senkrechtstarter vom VfB Stuttgart zu Real Madrid. Dort reifte Khedira zum Star, er sammelte Titel und wurde 2014 mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister.

Verletzungen und Krankheiten bremsten nicht nur Nmecha, sondern auch Pavlovic in der Vergangenheit mehrmals aus. So verpasste der gebürtige Münchner die Heim-EM 2024 wegen einer Mandel-Operation. In Amerika strotzen nun beide vor Kraft, beim Training tragen sie gerne Muskelshirts.

"Wir müssen einfach Spiel bei Spiel weitermachen und so gut wie möglich die WM spielen", sagte Nmecha vor Spiel Nummer zwei, in dem der Einzug in die K.o.-Phase schon fixiert werden könnte. Im Maschinenraum muss es dafür rund laufen. Und womöglich wird die Welt dann noch häufiger Nmecha beten sehen.