Fußball-Nationalmannschaft: Nmecha äußert sich zu umstrittenem Torjubel

Berlin/Herzogenaurach - Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha hat seinen umstrittenen Torjubel verteidigt und betont, in seinem Glauben niemanden ausgrenzen zu wollen. "Mit meinem Jubel möchte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen. Vielmehr geht es darum, meine "Krone" vor dem bald kommenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen, meine Hoffnung und meine Stärke", schrieb Nmecha in einer Instagram-Story. "Meine Botschaft war niemals darauf ausgerichtet, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu fördern."