Fußball-Nationalmannschaft: Nmecha äußert sich zu umstrittenem Torjubel

Am Sonntag hatte die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund Nmecha und das Netzwerk "Ballers in God" scharf kritisiert, da der Profi die Geste nach seinen Toren beim 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg erneut gezeigt hatte. Die Borussia kündigte als Reaktion auf die Fan-Kritik ein Gespräch mit Nmecha an. Bundestrainer Jürgen Klopp sprach nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im Teamquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach bereits mit dem 26-Jährigen. Inhalte oder Details über die Unterredung sind bislang nicht bekannt.