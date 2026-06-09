Doch dann kam der Bruch. Trainer Eddie Howe fahre eine eigenwillige Personalpolitik, merkte Nagelsmann an, da dieser alle Stürmer nur unregelmäßig spielen lasse. Die Wahrheit war, Woltemade saß oft draußen. Nach sieben Toren bis Weihnachten folgte nur noch ein Treffer 2026. Woltemade fiel mehr durch sein Faible für extravagante Kleidung auf.

Dem Modemagazin "GQ-Hype" sagte er: "Ich denke, es ist gut, einen Wiedererkennungswert zu haben. Natürlich liegt es an meiner Größe, und ich habe längere Haare als die anderen Spieler", nannte er als Grund für die ihm zufliegenden Fan-Herzen.

Bundestrainer hält zu Woltemade

Auch Nagelsmanns Zuneigung ist ungebrochen. Zumal Woltemade nie einen Gute-Laune-Abfall erkennen lässt. "Nick hat sich bei uns immer wohlgefühlt, er hat eine gute Quote, er hat uns geholfen in der WM-Qualifikation", sagte der Bundestrainer.

Nach dem öffentlichen Training in Winston-Salem pfefferte der Stürmer kleine Bälle mit reichlich Spaß und Schwung hoch hinauf auf die Tribüne. Dort wurde einer von einem glücklichen Fan gefangen - also doch noch ein Treffer für Woltemade in Winston-Salem.