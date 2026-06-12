Fußball-Nationalmannschaft Neuers WM-Rekordjagd beginnt - Trainer-Senior Advocaat

Curaçao: Die Partie gegen den WM-Neuling ist ein Novum. Gegen Curaçao hat das DFB-Team noch nie gespielt. Es wird nun der 93. Länderspielgegner in der DFB-Historie. Auf der Karibik-Insel leben rund 150.000 Menschen. Deutlich weniger als in Winston-Salem, wo die Nationalmannschaft ihr WM-Quartier hat. Das Team von Curaçao ist niederländisch geprägt. Der auch aus der Bundesliga bekannte Dick Advocaat ist mit 78 Jahren der älteste Trainer bei dieser WM. Er trifft in Houston auf den Jüngsten im Turnier: Julian Nagelsmann ist 38.