Der Bundestrainer hat aktuell viel Kritik eingesteckt. Er hat sich erklären müssen, weniger ob der sportlichen Tragweite, sondern wegen der Art und Weise der Rückstufung des Hoffenheimers Oliver Baumann zur 1b-Lösung. Erfahrung, Strahlkraft, das sind die Argumente pro Neuer gewesen. Die internationale Konkurrenz soll ruhig ein wenig zittern vor den Deutschen.

Kompliment von Spaniens Champion

Eindruck macht das Comeback auf der großen Bühne. "Du bist der Beste", schrieb Iker Casillas in die Kommentarspalte zum DFB-Video anlässlich Neuers Nominierung. Zwei Ausrufezeichen packte Spaniens Weltmeister von 2010 dahinter.

Auch die sechs Bayern-Kollegen im DFB-Aufgebot sind dem Vernehmen nach sehr glücklich über die Rückkehr ihres Club-Kapitäns. "Der hat das ganz große Ding schon geholt, die Situationen alle schon erlebt. Der wird mit Sicherheit den ein oder anderen auch mal an die Hand nehmen, Gespräche führen", sagte Goretzka. Neuer sei jemand, "auf den man sich in Drucksituationen verlassen kann, der uns viel Halt geben kann", sagte der Mittelfeldspieler.

Neuer soll auch neben dem Platz wirken. Deshalb ist Nagelsmann ob der aktuellen Lage auch nicht bange. "Aus Nationalmannschafts-Sicht ist es gut, dass er noch ein paar Tage Ruhe bekommt und dann top vorbereitet bei uns starten kann", sagte der Bundestrainer bei DFB-TV.

Mit Baumann gegen Finnland?

Neuer wird seine Aktivitäten im Camp der Nationalelf in Franken also dosieren. Ein Comeback mit dem 125. Länderspiel im Test gegen Finnland am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz ist kein Muss, wie die Brasilien-Parallele zeigt.

Der degradierte Baumann könnte gleich in seiner neuen Funktion als 1b-Torwart gefordert sein. Am WM-Stellenwert Neuers ändert das nichts. In einem idealen Szenario kehrt er in acht Wochen nach Berlin zurück. Zur Jubelfeier vor dem Brandenburger Tor, mit dem goldenen WM-Pokal wie anno 2014.