Fußball-Nationalmannschaft Neuers Walkman und glutenfreier Kaiserschmarrn

Während Baumann von seinem Discman aus den 1990er Jahren erzählt, mit dem man CDs abspielen konnte, geht Neuer noch einen Schritt zurück. "Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass am Anfang noch der Walkman gewesen ist, also Discman war ja schon High-End gewesen", sagt Neuer. Was ein Walkman sei, müsse er schon erklären, merkte Baumann an. "Kann man ja googeln, nee, also ist ja kein Problem", amüsiert sich Bayern-Torwart Neuer.