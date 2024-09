Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich nach Neuers Rücktritt im Anschluss an die Heim-EM im Sommer auf ter Stegen als Stammtorwart festgelegt. Der 32-Jährige erlitt dann aber in einem Spiel des FC Barcelona eine schwere Knieverletzung und fällt monatelang aus. Er habe ter Stegen nach dessen Operation eine Sprachnachricht geschickt, sagte Neuer, der selbst einst nach einem Beinbruch lange ausgefallen war und sich zurückgekämpft hatte. "Ich glaube, ich kenne am besten diesen Weg."