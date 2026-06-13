"Erinnere dich immer an die Momente zurück, was du auf dem Platz geleistet hast und was du zu leisten imstande bist", sagte der Bundestrainer in Sanés Nominierungsvideo. Gegen Curaçao rückt er wohl wieder für Karl in die Startelf. "Du wirst eine sehr gute WM spielen, weil du laufen kannst wie ein junges Reh", prophezeite Nagelsmann. Für Sané ist es Zeit, das Vertrauen zurückzuzahlen.

Spielt die Hitze in Houston eine Rolle?

Kühlwesten, Ventilatoren und Fontänen aus den Rasensprengern. Alle Temperatur-Senker sind im heißen amerikanischen Sommer willkommen. Gerade Nagelsmann nimmt die Hitze mit, wie er verriet. Nur Jammern soll niemand. "Natürlich ist es extrem heiß, aber das wussten wir auch schon vorher", sagte Jonathan Tah. "Am schlechtesten geht man damit um, wenn man sich darüber beschwert", sagte der Abwehrspieler.

In Houston wird es keine Probleme geben. Das NRG Stadium des NFL-Clubs Texans ist überdacht, die Temperatur wird angenehm reguliert. Die USA sind das Land der Klimaanlagen. "Ich bin froh, dass das Stadion geschlossen ist, dann ist es nicht so heiß wie hier im Training", sagte Undav.