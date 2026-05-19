TV-Termin kam zu früh

Wurde Nagelsmann trotz reichlich Beratern an seiner Seite zum Kommunikationsfehler vielleicht mehr oder weniger getrieben? Eigentlich hätte der Kader zum lange zugesagten "Sportstudio"-Auftritt am vergangenen Samstag im ZDF schon verkündet sein sollen. Da hätte man locker über Personalien reden können. Nach der Verschiebung dieses Termins vom 12. auf den 21. Mai hielt man aber am TV-Gespräch fest.

Wie man es dreht und wendet: Statt der erhofften Initialzündung für eine dringend notwendige WM-Euphorie hat Nagelsmann vor der Bekanntgabe seines Turnier-Ensembles am Donnerstag (13.00 Uhr) jedenfalls selbst für die brandheiße Debatte gesorgt. "Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert. Das hat noch nicht stattgefunden", begründete Nagelsmann zu später Stunde am Samstag im TV seine Mauertaktik zu den aufgekommenen Neuer-Gerüchten.

Den Kontakt zu Baumann, das berichteten "Bild" und "Sky", den soll es nun gegeben haben. Der Hoffenheimer Torwart, der elfmal unter Nagelsmann im DFB-Tor stand, soll aus dem Kurzurlaub auf Mallorca schon signalisiert haben, dass er eine Reservistenrolle in den USA hinter Neuer annehmen würde. Jetzt liegt es an Nagelsmann, die Lage der Dinge zu erläutern - spätestens am Donnerstag.