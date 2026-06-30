Foxborough - Manuel Neuer hat nach dem bitteren WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft sein endgültiges Karriereende im DFB-Trikot bestätigt. Im "Sportschau"-Interview antwortete der Nationaltorhüter auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei, knapp mit "Ja". Bereits nach der EM 2024 hatte der inzwischen 40-Jährige seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.
Fußball-Nationalmannschaft Neuer beendet endgültig Karriere in der Nationalmannschaft
dpa 30.06.2026 - 11:14 Uhr