Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmanns WM-Freispiel ohne "Druck auf dem Kessel"

Start frei für Messi-Jäger Undav?

Stellt Nagelsmann seinen Super-Joker diesmal in die Startelf? Einiges spricht dafür, Kai Havertz eine Pause zu gönnen. Oder auch Jamal Musiala. Auch wenn Nagelsmann nichts davon hält, "alles komplett zu wechseln". Er sagte: "Wir müssen schon auch im Rhythmus bleiben für unsere nächsten Aufgaben."

Und doch drängt sich ein kluges Personal-Management förmlich auf. Für den verletzten Schlotterbeck rückt Antonio Rüdiger ins Abwehrzentrum. Sinnvoll könnte es sein, Senkrechtstarter Nathaniel Brown oder auch den vor der WM längere Zeit verletzten Kraftprotz Felix Nmecha verschnaufen zu lassen.

17 von 23 Feldspieler hat Nagelsmann schon eingesetzt. Jetzt bietet sich die Chance, auch die Null-Minuten-Männer ins Turnier zu bringen. Einen Angelo Stiller zum Beispiel. Oder den ziemlich geschrumpften "Big Nick" Woltemade, der den viermaligen Weltmeister mit seinen vier Toren in den letzten drei WM-Qualifikationsspielen überhaupt erst zur Endrunde geschossen hatte.

Auch einem Leon Goretzka würde es garantiert einen Schub geben, wenn er nach zwei Kurzeinsätzen mal beginnen dürfte. Es geht also gegen Ecuador um wichtige Ersatzspieler-Momente für die folgenden Alles-oder-nichts-Spiele, wenn Impulse von der Bank wie gegen die Elfenbeinküste gebraucht werden. Nagelsmann sprach diesen Punkt selbst an, weil alle Spieler im Kader dann "ihre Wertigkeit nicht nur hören, sondern auch spüren".