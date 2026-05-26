Wieso hat Nagelsmann trotzdem 26 Spieler beim Start dabei?

Nagelsmanns WM-Gruppe besteht aus 26 Spielern - plus eins. Jonas Urbig gehört als vierter Torwart zur Trainingsgruppe, auch wenn er nicht auf dem offiziellen FIFA-Bogen steht. Der junge Bayern-Schlussmann ist ein Backup für Zusatzschichten im Training, aber auch für den Fall, dass Neuer oder ein anderer Torwart im Turnierverlauf verletzt ausscheiden.

Dann ist Urbig schon mit dem Team in den USA und kann durch die FIFA-Statuten jederzeit nachnominiert werden. "Er ist ein aufgewecktes Kerlchen, gibt der Gruppe auch eine gute Energie", sagte Nagelsmann über den 22-Jährigen.

Wie geht die Vorbereitung weiter?

Nach den Tagen in Franken steht am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Finnland der letzte Test in Deutschland an. Der Spielort Mainz ist ein gutes Omen. Vor dem WM-Triumph 2014 stieg hier die letzte Partie vor dem Abflug nach Brasilien. Armenien wurde 6:1 besiegt.

Nach einer öffentlichen Regenerationseinheit auf dem DFB-Campus in Frankfurt am 1. Juni (11.00 Uhr) geht es einen Tag später zur Mittagszeit nach Chicago. In der US-Metropole, die im Gegensatz zur WM 1994 diesmal kein Spielort ist, erfolgt die erste Akklimatisierung in Amerika.

Im dortigen Soldier Field findet am 6. Juni (20.30 Uhr/MESZ/RTL) die Generalprobe gegen das US-Team statt. Am 8. Juni folgt der Umzug ins WM-Teamquartier in Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina.

Wie sieht das WM-Programm aus?

Der WM-Start soll zum Tor-Festival werden. Gegen Turnierneuling Curaçao ist die DFB-Elf am 14. Juni (19.00 Uhr/MESZ) in Houston klarer Favorit. Danach geht es am 20. Juni (22.00 Uhr) im kanadischen Toronto gegen die Elfenbeinküste weiter. Das letzte Gruppenspiel steigt gegen Ecuador am 25. Juni (22.00 Uhr) im Endspiel-Stadion von East Rutherford. Das erste und dritte Spiel zeigt die ARD, das zweite das ZDF, alle Partien sind bei Magenta TV zu sehen.

Als Gruppensieger ginge der Turnierweg für Nagelsmann in den K.o.-Runden über Boston, Philadelphia, Boston und Dallas zum Finale. Als Gruppenzweiter wären die Stationen Dallas, East Rutherford, Miami und Atlanta. Als einer der besten acht Gruppendritten gäbe es verschiedene Turnierwege. Nur als Gruppenletzter müsste man definitiv Ende Juni die Heimreise antreten.